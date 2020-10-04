Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Çağımız, maalesef bir çekiştirme, saptırma ve algı yaratma çağı" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Paşalı'nın ziyaret sırasında birbirlerine verdikleri "Kuran-ı Kerim" ve "Nutuk" hediyelerini kamuoyuyla paylaşmamaları gerektiğini öne sürdü.

Hakan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Müftüsü Prof. Mehmet Emin Maşalı’yı ziyaret etmiş.Güzel! Harika! Şahane! Başkan Bey ile Müftü Bey arasında bir de hediyeleşme gerçekleşmiş. Müftü Bey, Başkan Bey’e Kuran-ı Kerim hediye etmiş. Başkan Bey de Müftü Bey’e Nutuk hediye etmiş. Şundan eminim: İki taraf da bu hediyeleri, birbirlerinin hediyelerine karşılık olsun diye vermemişlerdir." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Ama ziyaretten fotoğraflar paylaşılınca... 'Kuran’a karşı Nutuk' ya da 'Nutuk’a karşı Kuran' tarzı yaklaşımlar sergilendi ve bu yaklaşımlar üzerinden bir sürü çirkin laflar edildi. Çağımız, maalesef bir çekiştirme, saptırma ve algı yaratma çağı... Bu nedenle en masum, en iyi niyetli, en halisane amaçlı davranışlarımızı bile kontrol altına almamız gerekiyor. Keşke Başkan Bey ve Müftü Bey, çağımıza özgü bu gerçekleri göz önünde bulundurarak... Bu hediyeleşmeyi kamuoyuna yansıtmamaya özen gösterselerdi." ifadesini kullandı.

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