Ahmet Hakan: Bunları AK Partili trole söyleseydim, bizim okur temsilcisi yine 'yanlış gazetecilik' der miydi!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, oyuncu Barış Atay için yaptığı "Haddini bildirin" çağrısına tepki gösteren okur temsilcisi Faruk Bildirici'yi eleştirdi. Hakan, "Bunları AK Partili trole söyleseydim yine 'yanlış gazetecilik' der miydi" dedi.

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müşavirliği görevini yürüten Yusuf Yerkel, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da, bir işçiye tekme atarken görüntülenmişti. Yerkel, yıllar sonra yaptığı açıklamada kamuoyunda özür dilediğini duyurmuştu.

Söz konusu özrün ardından Atay, kişisel Twitter hesabında "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan.Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" paylaşımını yapmıştı.

Ahmet Hakan da, bir sonraki gün yayımlanan yazısında Atay’ın sözlerini paylaşarak, İnce ve Akşener’e seslenmiş “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz" ifadesini kullanmıştı.

Hakan'ın söz konusu yazısının ardından Atay, gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda tepki çeken bu gözaltı sırasında sosyal medya kullanıcıları, Hakan için "tetikçi" benzetmesi yapmıştı.

Hakan'a tepki gösteren isimlerden biri de, Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici olmuştu. Bildirici, dün (21 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında şunları kaydetmişti:

"Bir yazar, elbette eleştirebilir ama kimsenin düşüncesini dile getirmesine set çekmeye çalışamaz, sırf düşüncesini açıkladığı için uslandırılmasını, cezalandırılmasını isteyemez. Zira bir kişiyi yargılamak, hüküm bildirmek gazeteciye düşmez. Ahmet Hakan, Barış Atay'ın 'haddinin bildirilmesini' isteyerek gazetecilik sınırlarını aşmış"

"AK Partili bir trol şöyle deseydi bizim okur temsilcisi ne derdi"

Ahmet Hakan, kendisini eleştiren Bildirici'ye bugün (22 Mayıs 2018) tepki gösterdi. "Adil Gür ne yapmak istemektedir?" başlıklı yazısında Hakan, şu ifadeye yer verdi:

"Seçim atmosferine girildiği bir anda AK Partili bir trol, tweet atsaydı.

Deseydi ki:

- 24 Haziran’da AK Parti yeniden büyük bir zafer kazanacak.

- O zafer günü geldiğinde affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız!

- Ve hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz.

- Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan.

- Her şey yeni başlıyor.

- Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz.

Ben de bunun üzerine...

“Ey Tayyip Erdoğan! Ey Binali Yıldırım! Bu adam hem size, hem Türkiye’ye zarar veriyor. Bu adama haddini bildirin. ‘Kavga yok’ diyerek bildirin. ‘İnadına kardeşlik’ diyerek bildirin. Bu adama haddini bildirerek yepyeni bir başlangıç yapın” diye çağrıda bulunsaydım.

Çok merak ediyorum.

Böyle bir durumda...

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici...

“Ahmet Hakan’ın yaptığı çok yanlış bir gazetecilik... AK Partili trol kardeşimizin yazdıklarında hiçbir sorun yok. Adamcağız yanlış bir şey söylememiş ki? Ayrıca gazetecinin işi siyasilere çağrıda bulunmak değildir” diye yazar mıydı?"