Ahmet Hakan: Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yok
Hakan, Yılmaz'ın "Bu bir alım fırsatıdır" sözlerini eleştirdi
22 Aralık 2021 09:13
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın, açıklanan ekonomik adımlar sonrasında dövizin düştüğü akşam "Bu bir alım fırsatıdır" demesini eleştirdi.
Hakan, "Muhalefet etmek ile memlekete düşmanlık etmek arasında bir fark vardır. Durmuş Yılmaz, işte bu farkı yıkıp attı o gece. Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda... Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur" ifadelerini kullandı.