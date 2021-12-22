Ahmet Hakan: Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yok

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın, açıklanan ekonomik adımlar sonrasında dövizin düştüğü akşam "Bu bir alım fırsatıdır" demesini eleştirdi.

Hakan, "Muhalefet etmek ile memlekete düşmanlık etmek arasında bir fark vardır. Durmuş Yılmaz, işte bu farkı yıkıp attı o gece. Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda... Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: Bu bir faiz artışıdır, klasik AK Parti politikalarının U dönüşüdür

TIKLAYIN | Erdoğan'dan 'finansal alternatif' açıklaması: Vatandaşımızın 'kur yükselecek' diye mevduatını dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak