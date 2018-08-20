Ahmet Hakan: Bülent Arınç isyan ederken bile hesap kitap yapan bir temkin kumkumasıdır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç için "İsyan ederken bile hesap kitap yapan bir temkin kumkumasıdır" dedi. Hakan, Arınç için "Kula minnet eylemem türküsünü söylemek için yanıp tutuşmasına rağmen buna cesaret edemeyen bir yiğittir" ifadesini kullandı.

Arınç, AKP kongresi sırasında "Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak ne kadar sorun yaşadıysa ben kat kat fazlasını yaşadım. Şu 16 dakikalık filmde benim 1 saniyelik bir karede yer almam gerekmez mi? Gerekir" demişti.

Hakan, kendisine sorduğu "Bülent Arınç kimdir" sorusuna şu yanıtları verdi:

- “Ben saksı değilim” diyen, fakat bunu hayli alttan alan bir üslupla yapan bir Erol Büyükburç’tur...

*

- İsyan ederken bile hesap kitap yapan bir temkin kumkumasıdır.

*

- Özgül ağırlığını sürekli hatırlatmak zorunda kalan bir özgül ağırlıktır.

*

- “Kula minnet eylemem” türküsünü söylemek için yanıp tutuşmasına rağmen buna cesaret edemeyen bir yiğittir.