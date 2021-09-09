Ahmet Hakan: Bugünün Türkiye'sinde laiklik katı bir şekilde yorumlanmıyor, Ali Erbaş’ın sözünü ettiği sorun, eski Türkiye’nin sorunudur

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, açıklamalarıyla tartışmaların odağında yer alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a 'bugünün Türkiye’sine dönme' çağrısı yaptı. Hakan, Erbaş'ın bahsettiği sorunların bugünün Türkiyesi'nde olmadığını, laikliğin katı bir şekilde yorumlanmadığını ve her alandan dışlanmadığını söyledi.

Erbaş'ın, "İnanç, sokakta olmasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun diye bir anlayış var. İnanç, insan ile Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın oralar diyorlar" açıklamasını hatırlatan Hakan şöyle devam etti:

"Ali Erbaş’ın bu yaklaşımının tartışmalara yol açması normal. Çünkü bu yaklaşımı... 'Dinin devlet işlerine müdahalesi' olarak algılamak mümkün. Ama şöyle anlamak da mümkün: Türkiye’de laiklik, çok uzun süre inanç alanının kamusal alandan sert biçimde çıkarılması şeklinde yorumlandı. Bir şey 'dini' ise, o şeyin devlet kürsüsünden dile getirilmesi bile laikliğin ihlali olarak görüldü. Oysa 'Ticarette dürüst olmak, dinimizin de talebidir' demenin bir sakıncası olamazdı. Ya da 'Dinimiz adaleti emreder' demenin bir sakıncası olamazdı.

Peki ama bugünün Türkiye’sinde laiklik böyle mi anlaşılıp uygulanıyor? Tabii ki hayır! Şu anda Türkiye’de... Ali Erbaş’ın sözünü ettiği türden bir sorun var mı? Yok. Laiklik, katı bir şekilde yorumlanıyor mu? Yorumlanmıyor. İnanç, her alandan dışlanıyor mu? Dışlanmıyor. Evet, bazı kesimlerin çeşitli itirazları var ama pratikte hiçbir sorun kalmamış durumda. Sonuç: Ali Erbaş’ın sözünü ettiği sorun, eski Türkiye’nin sorunudur. Bugünün Türkiye’sinin sorunu değildir. Ali Erbaş’ı bugünün Türkiye’sine davet ediyorum."

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