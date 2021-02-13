Ahmet Hakan: Bu sorun çözülmeden dünyanın en şahane anayasasını yapsanız da nafile

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısının “Yeni anayasadan önce şunu yapsak” başlıklı bölümünde “Oğlunu kısa yoldan memur yaptı”, “Bulunduğu bölümü akrabalarıyla doldurdu” başlıklı haberleri hatırlatarak, “Bu haberler bu ülkenin en büyük, en önemli, en rahatsız edici sorununa işaret etmektedir” dedi.

Hakan, “Bu sorun çözülmeden dünyanın en şahane anayasasını yapsanız da nafiledir. Yani yeni anayasa yapmaya girişmeden önce şu sorunun yerin yedi kat dibine gömülmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

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