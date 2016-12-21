Ahmet Hakan: Bu sefer bu taşın altında gerçekten bir FETÖ’cü var gibi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis Mevlüt Mert Altındaş'a ilişkin olarak, "Her taşın altında FETÖ’cü arayanlara ben de fena halde kıl oluyorum ama bu sefer bu taşın altında gerçekten bir FETÖ’cü var gibi" görüşünü savundu. Hakan, "İnsanın aklına 'Çevik Kuvvet’te bundan kaç tane daha var acaba' şeklinde çok uğursuz bir soruyu getirmektedir" ifadesini kullandı.

Hakan'ın Hürriyet'te "Alçak katile dair sekiz saptama" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

BİR: Haşhaş çekmişlere özgü bir donukluğu, körü körüne inanmışlara özgü bir özgüveni, arkadan vuranlara özgü bir sinsiliği var.

İKİ: Halep konusunda kafası bozulmuş bir radikal İslamcıdan ziyade... Halep konusunda kafası bozulmuş bir radikal İslamcı taklidi yapıyor gibi.



ÜÇ: Kullandığı terminolojiyi kesinlikle içselleştirmemiş: Ne Allahu ekber deyişi bir şeye benziyor ne de Arapça telaffuzu...



DÖRT: Her taşın altında FETÖ’cü arayanlara ben de fena halde kıl oluyorum ama bu sefer bu taşın altında gerçekten bir FETÖ’cü var gibi...



BEŞ: Ağababaları tarafından “Öyle bir davran ki herkes seni radikal İslamcı sansın” diye tembihlenmiş gibi... O derece rolcü ve pozcu.



ALTI: Türk polis teşkilatında görev almış herhangi bir polisi, intihar eylemine göndermeye motive edebilecek tek örgütün mensubu olduğuna inancım tam.



YEDİ: Öldürülmeseydi ve konuşturulsaydı... Kesinlikle “Ben bir radikal İslamcıyım, Halep’teki katliamın intikamını aldım” diyecekti.



SEKİZ: İnsanın aklına “Çevik Kuvvet’te bundan kaç tane daha var acaba” şeklinde çok uğursuz bir soruyu getirmektedir.

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