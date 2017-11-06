Ahmet Hakan: Bu saatten sonra şahane okulların bulunduğu yerlere mi taşınacak vatandaşlar?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından yeni sistemi "Liselere girişte yeni sistem tamamlandı. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Öğrencilerin yüzde 90'ı adresine yakın okullara yerleştirilecek" sözleriyle açıklayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz'ın cevaplaması için 6 soru sordu. Bakan Yılmaz'a tepki gösteren Hakan "Bu saatten sonra şahane okulların bulunduğu yerlere mi taşınacak vatandaşlar?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın "Milli Eğitim Bakanı’na kısa ve acısız altı soru" başlığıyla yayımlanan (6 Kasım 2017) yazısı şöyle:

SORU BİR: Okulların bir kısmını “nitelikli” olarak nitelemeniz... Öbür kısmının “niteliksiz” olduğuna mı işaret eder? Eğer böyleyse... Bir Milli Eğitim Bakanı olarak bu durumu katlanılır buluyor musunuz?

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- SORU İKİ: Nitelikli çocuklar, nitelikli okulları hedefleyip sınava gireceklerse... Nitelikli olmayan okullara razı olan çocuklar, “Berkecan nitelikli de ben niteliksiz miyim babacığım” diye sorduğunda... Babalar ne cevap verecek?

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- SORU ÜÇ: Çocuklar eve yakın okullara yerleştirilecekse... Eve yakın olmayan şahane okullara özenen çocuklar nasıl sakinleştirilecek? Bu konuda bir formül var mı?

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- SORU DÖRT: Ne yani? Bu saatten sonra şahane okulların bulunduğu yerlere mi taşınacak vatandaşlar? Bu durumda emlak piyasası allak bullak olursa... Hesabını kim verecek?

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- SORU BEŞ: Bütün liseler aynı nitelikte olsaydı... Getirdiğiniz sistem harika işlerdi... Ancak liseler arasında devasa nitelik farkları var... Ve getirdiğiniz sistem, eşitsizlik doğuracak... Nasıl aşacaksınız bu eşitlik sorununu? Var mı bir fikriniz?

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- SORU ALTI: Bu yeni sistem için kaç yıllık bir ömür biçiyorsunuz? Ne zaman “Bu sistemi kaldırıyoruz” diyeceksiniz? Bu sistemi de değiştirirken yine zafer kazanmış kumandan edası takınacak mısınız?