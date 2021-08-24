Ahmet Hakan: Bu milletvekilliğinde ne var acaba, şairleri bile nobranlaştırıyor!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, aracını durduran polise hakaret eden ardından da özür dileyen AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ı eleştirdi. Hakan, Yılmaz'ın yaklaşımının saygısız olduğunu, davranışının kibirli ve aşağılayıcı olduğunu savunarak, "Bu milletvekilliğinde ne var acaba? Şairleri bile nobranlaştırıyor!" dedi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Bir arkadaşım vardı. Şiir yazardı. Şairdi yani. Siyasete girdi. Milletvekili oldu. Hiç unutmuyorum: Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı. Trafik polisi, “Aracınızı buraya park edemezsiniz” demiş. O da buna karşılık arabasının anahtarını polisin suratına fırlatıp, “Al sen park et o zaman” demiş. Kendisine şöyle çıkışmıştım: “Polise kibarca milletvekili olduğunu, bir toplantıya yetişmen gerektiğini söyleseydin. Adam seni tanımak zorunda mı? Surata anahtar fırlatmak da nedir? Bir de şair olacaksın.”

Trafik polisleriyle tartışan milletvekilleri görüntülerine maruz kalıyoruz son günlerde. Görüntülerin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülerin sağa sola servis edilmesi, milletvekili arabalarını durdurmaya yönelik iştah... Bunların tümünde sorunlar var, kabul. Ama asıl sorun, milletvekilinin polise karşı takındığı tutumdaki kabalıkta. Şöyle bir bakıyoruz duruma: - Yaklaşım saygısız. - Üslup hakaret içeriyor. - Davranış kibirli ve aşağılayıcı. Bu milletvekilliğinde ne var acaba? Şairleri bile nobranlaştırıyor!"

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