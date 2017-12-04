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Ahmet Hakan: Bu konuda Davutoğlu'ndan yanayım

"Bu konuda baştan sona hocacıyım"

04 Aralık 2017 12:17

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun Reza Zarrab hakkında söylediği, "Kim servetini artırmayı planlamışsa, kim rüşvet almışsa, kim haksız kazanç peşinde olmuşsa... Onlardan da hesap sorulmalıdır" sözlerine destek verdi. Hakan, "Bu konuda baştan sona hocacıyım” dedi.

Hakan'ın "Ebru Gündeş için şarkı sözü yazdım" başlığıyla (4 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ahmet Davutoğlu Hoca, “Reza olayı”na şu iki açıdan yaklaşmış:

*

- BİR: İran bizim komşumuzdur. Kimse Türkiye’nin İran’la olan ilişkilerini mahkeme konusu yapamaz. Egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı savunmak bizim izzetimizin bir gereğidir.

*

- İKİ: Kim servetini artırmayı planlamışsa, kim rüşvet almışsa, kim haksız kazanç peşinde olmuşsa... Onlardan da hesap sorulmalıdır. Hesap verme makamı New York değil Ankara’dır. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir.

*

İşte budur!

Ha şöyle!

Süper! Şahane! Net! Basit! Anlaşılır!

*

Ben de bu konuda tam olarak işte böyle düşünüyorum.

Yani bu konuda...

Baştan sona...

“Hocacıyım.”

 

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