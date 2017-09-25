Ahmet Hakan: Bu İhsan Şenocak denilen adam konuştukça Türkiye'de ateizm yükseliyor!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın "kızlar'ın pantolon giymesinin, kaşlarını aldırmasının, üniversiteye gitmesinin günah olduğu" yolundaki iddiasına tepki gösterdi. Hakan, "Ve bu İhsan Şenocak denilen adam konuştukça Türkiye’de maalesef deizm ve ateizm yükseliyor! Uyanın ey ehli iman! Bu İhsan Şenocak türü adamlar yüzünden. Din elden gidiyor din!" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "İşleri güçleri kızlar ve kızların giydiği pantolonlar" başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İhsan Şenocak adlı bir hoca.

Çıkmış vaaz kürsüsüne...

Üniversiteye giden kızlara ve o kızların babalarına...

Hayâsızca saldırıyor.

*

Mesela...

Sırf pantolon giydiler diye... Üniversitede okuyan tertemiz genç kızların namuslarına ve şereflerine dil uzatıyor.

*

Mesela...

Üniversite amfilerini alenen ve resmen “kızların soyulup atıldıkları yerler” olarak tanımlıyor.

*

Mesela...

Üniversiteye giden kızların babalarını, “kızlarını soyup amfilere atan adamlar” diye nitelendiriyor.

*

Kısacası...

Sinir bozucu, mide bulandırıcı türden bin türlü şerefsizlik...

*

Bu İhsan Şenocak denilen adam...

- Sakalının etrafını bir güzel kıllardan arındırıp cillop gibi yaparken kadınların kaş aldırmalarının şeytani olduğunu söylüyor.

- Kuran kurslarında erkek çocuklarına edilen tecavüzler konusunda tek bir harf bile etmeyip kendisine tek konu olarak kızların pantolonunu seçiyor.

- Kendi kılık kıyafetine saygı beklerken başkalarının kılık kıyafetine onursuzca ve adice saldırıyor.

*

Ve bu İhsan Şenocak denilen adam konuştukça...

Türkiye’de maalesef deizm ve ateizm yükseliyor!

*

Uyanın ey ehli iman!

Bu İhsan Şenocak türü adamlar yüzünden...

Din elden gidiyor din!

Şu sorular hep peşinden gelecek Kadir Abi

- NEDEN istifa ettin?

*

- Neden istifa nedenini açıklamıyorsun?

*

- Kimlerle anlaşmazlık yaşadın? Anlaşmazlık konusu ne?

*

- Konunun FETÖ’den içeri düşüp çıkan damadınla bir ilgisi var mı?

*

- Halkın oylarıyla seçilmiş bir başkanın, istifasının nedenini halka açıklamaması çok tuhaf değil mi?

İlle de Zeki Müren'den dinlenmesi gereken 7 şarkı

1- NİHANSIN DİDEDEN EY MEST-İ NAZIM: Öyle kusursuz söylüyor ki... Anında kendini Sadri Alışık’ın sofrasında buluyorsun.

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2- ÖLÜRSEM YAZIKTIR SANA KANMADAN: Öyle içten söylüyor ki... Anında radyolu günlere gidiveriyorsun.

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3- MİHRABIM DİYEREK SANA YÜZ SÜRDÜM: Öyle bastırarak söylüyor ki... “Ah ulan ah” diye minik bir nara atıyorsun.

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4- ŞİMDİ UZAKLARDASIN: Öyle güzel söylüyor ki... Anında sevda bahçelerinin çiçekleri soluveriyor.

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5- GÖZLERİNİN İÇİNE BAŞKA HAYAL GİRMESİN: Öyle şahane söylüyor ki... Anında gözlerimizdeki bütün hayalleri siliveriyoruz.

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6- GİTME, SANA MUHTACIM:Öyle tane tane ve ikna edici söylüyor ki... Anında gitmekten vazgeçiyorsunuz.

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7- BİR DEMET YASEMEN: Öyle tatlı söylüyor ki... Anında elinize bir demet yasemen alıp Zeki Müren’in mezarına koşmak istiyorsunuz.

Ehani yerli uçak?

AMERİKA’dan bilmem kaç milyar dolar bastırıp uçaklar satın almışız.

*

Benimse gözümün önünde...

Seçim öncesi ülkenin duvarlarını süsleyen o pankart var:

“Yerli uçaklarımız göklerde.”

Trump'ın yaptığının karşılığı

Trump...

Hem Türkiye için “dostum” diyor hem de Türkiye’nin hiçbir talebine karşılık vermiyor ya...

Bu davranış için Anadolu’da şöyle bir söz var:

“Ne kızı veriyor, ne de dünürü küstürüyor.”

*

NOT: Bu Anadolu sözünü bana hatırlatan Twitter arkadaşım Mehmet Doğan’a bin teşekkür.

Yaşasın Atatürk

100 yıl sonra bile...

Sınırımızda yaşadığımız sorunlar karşısında...

Onun imza attığı Lozan Antlaşması’na...

Onun imza attığı Ankara Antlaşması’na...

Dayanarak...

Kendimizi haklı görüyorsak...

YAŞASIN ATATÜRK.