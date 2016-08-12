Ahmet Hakan: Bu fotoğraf Saray'ı gözümde sempatik kıldı; artık "Külliye" bile derim

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde çekildiği belirtilen bir fotoğrafı köşesinden paylaşarak, "Kimin dedesidir, kimin anneannesidir bilmiyorum ama sanki benim dedem, benim anneannem gibiler. Saray'a gitmişler, Cumhurbaşkanı'nı dinlemişler. 'Nöbet bitti' dendiği halde nöbete devam etmişler. Sonra da bir köşede uyuyup kalmışlar. Bu öyle bir fotoğraf ki...Saray'ı benim gözümde gerçekten sempatik kıldı.Artık oraya 'Külliye' bile diyebilirim" dedi.

Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Askeri liselerin kapatılmasını doğru bulmadıklarına dair yaptıkları açıklamayı ben doğru bulmuyorum. Kusura bakmasınlar da şu anda bu darbeyi yapanlar kimler? Askeri liselerden gelenler değil mi? Oradan mezun olanlar değil mi?” ifadesiyle ilgili olarak ise, "Size eksik bilgi verildiğini düşündüğüm için İlker Başbuğ’un bu konuda tam olarak ne dediğini kelimesi kelimesine aktarıyorum: 'Askeri liseler kapatılabilir mi? Tartışılabilir. Ben yüzde yüz ‘askeri liseler kalsın’ diye fazla argüman sunamam. Bana sorarsanız, devam etmesinde yarar olan bir müessese olarak düşünürüm'" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "İlker Paşa öyle demedi Sayın Cumhurbaşkanı" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı...

Rusya’dan dönerken uçakta gazetecilere yaptığınız açıklamada eski Genelkurmay başkanlarından İlker Başbuğ’un askeri liselerle ilgili yaptığı açıklamaya değinmişsiniz.

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Şöyle demişsiniz:

“Askeri liselerin kapatılmasını doğru bulmadıklarına dair yaptıkları açıklamayı ben doğru bulmuyorum. Kusura bakmasınlar da şu anda bu darbeyi yapanlar kimler? Askeri liselerden gelenler değil mi? Oradan mezun olanlar değil mi?”

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Sayın Cumhurbaşkanı...

İlker Başbuğ, Tarafsız Bölge’de askeri liseler konusundaki görüşlerini açıklarken “Kesinlikle kapatılamaz” demedi.

Size eksik bilgi verildiğini düşündüğüm için İlker Başbuğ’un bu konuda tam olarak ne dediğini kelimesi kelimesine aktarıyorum:

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“Askeri liseler kapatılabilir mi? Tartışılabilir. Ben yüzde yüz ‘askeri liseler kalsın’ diye fazla argüman sunamam. Bana sorarsanız, devam etmesinde yarar olan bir müessese olarak düşünürüm.”

Rakamlar öyle demiyor sayın Cumhurbaşkanım

Sayın Cumhurbaşkanım...

Açıklamanızda ayrıca...

“Darbeyi yapanlar kimler? Askeri liselerden gelenler değil mi? Oradan mezun olanlar değil mi?” diye soruyorsunuz.

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Darbeyi yapanların askeri liselerden gelenler olduğu bilgisi doğru değil Sayın Cumhurbaşkanım! Gelin, sayısal duruma bir bakalım:

- Tutuklanan veya gözaltına alınan general/amiral sayısı: 123

- Sivil lise kaynaklı tutuklanan veya gözaltına alınan general/amiral sayısı: 68

- Tutuklanan veya gözaltına alınan sivil lise kaynaklı general/amiral oranı: Yüzde 55

Görüleceği gibi bu durumda olan askeri lise kaynaklı subay oranı: Yüzde 45.

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Askeri liseleri kapatırsınız ya da kapatmazsanız...

O ayrı bir konu...

Ama darbecilerin tümünün askeri liselerden gelenler olduğu bilgisi doğru değil.

Sivil liselerden gelen darbeci sayısı, askeri liselerden gelen darbeci sayısından daha fazla...

Bilginize sunarım.

Saray'a sempati

Kimin dedesidir, kimin anneannesidir bilmiyorum ama sanki benim dedem, benim anneannem gibiler.

Saray'a gitmişler, Cumhurbaşkanı'nı dinlemişler.

"Nöbet bitti" dendiği halde nöbete devam etmişler. Sonra da bir köşede uyuyup kalmışlar.

Bu öyle bir fotoğraf ki...Saray'ı benim gözümde gerçekten sempatik kıldı.Artık oraya "Külliye" bile diyebilirim."