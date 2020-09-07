Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasının ardından, kendisini 'şeyhin müridi' olarak tanıtan bir hesabın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Tweetlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyen hesabın ters trolleme yapan operasyonel bir hesap olduğu düşünülen 'Abdulkerim Erdinç' hesabına ilişkin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Bu bir açık ihbardır, ‘Abdulkerim Erdinç’ hesabının arkasındaki şahıs bulunmalı" çağrısında bulundu.

Hakan, "Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor. Bu adam eğer gerçekten müritse... Derhal yakalanıp 'Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak' suçundan işleme tabi tutulmalı. Hukukta böyle bir suç yoksa... O zaman 'Suçu ve suçluyu övmek' ya da 'Dini değerleri aşağılamak' suçları devreye sokulmalı." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Eğer bu sahte bir hesapsa... Bu hesabın arkasındaki şahıs ya da şahıslar derhal bulunmalı. FETÖ’cü müdürler, yoksa başka bir provokasyon odağı mıdırlar, ortaya çıkarılmalı. Buraya kadar yazdıklarımın tümünün 'bir açık ihbar' olarak değerlendirilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

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