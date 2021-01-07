Ahmet Hakan: Boğaziçi protestoları polisle çatışma noktasına varır ve siyasallaşırsa Erdoğan’ın işine yarayacaktır

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’den belediye başkanı ve milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından üniversitede başlayan protestolara ilişkin olarak, “Polisle çatışma noktasına varır ve siyasallaşırsa Erdoğan’ın işine yarayacaktır” görüşünü savundu.

Hakan, “Eğer bu protestolar amacından saparsa, tadında bırakılmazsa, bir büyük kargaşaya dönüşürse, illegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse, üniversitenin dışına taşarsa, barışçıl yönünü kaybederse, polisle çatışma noktasına varırsa, siyasallaşırsa, kültürel olarak ayrışır ve yabancılaşırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işine yarayacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Şimdi diyeceksiniz ki: Ne yapılsa Erdoğan’ın işine yarıyor? Ne yapılacak da Erdoğan’ın işine yaramayacak? Onu da söyleyeyim; AK Parti seçmeni tedirgin edilip bloklaşmasına yardımcı olunmazsa, geniş halk kesimlerinin itidal arayışına karşılık verecek tutum alınırsa, amaçtan sapılarak, mesele 'iktidar' meselesi haline getirilmezse, iktidarın bu tür yollarla gönderilmesinin imkânsızlığı fark edilirse, değerler üzerinden çatışmalar bir tarafa bırakılırsa, muhalefet partileri akıllarını başlarına toplayıp etkili stratejiler bulursa, sadece Boğaziçi işi değil, her iş muhalefete yarar." ifadesini kullandı.