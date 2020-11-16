Ahmet Hakan: Bizim muhalefetimiz öyle tembel ki yeni durumun farkında bile değil

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform açıklamalarını hatırlatarak, "İnandırıcı bulmayabilirsiniz.Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz. İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz. Ama kayıtsız kalamazsınız. Bizim muhalefetimiz öyle tembel ki yeni durumun farkında bile değil" görüşünü savundu.

Hakan, "Fakat bizim muhalefetimiz...Öyle hantal ki... Öyle tembel ki... Öyle çarkları ağır işleyen bir makine ki... Öyle çeviklikten uzak ki... Öyle alışkanlıkların esiri ki... Yeni durumun farkında bile değil." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Oysa muhalefetin atağa kalkmasına bundan daha uygun bir zemin olamaz!Ne yapabilir muhalefet? Ya çıkar... 'Şahane! At adımlarını! Destekleyelim' der. Ya da çıkar... 'Yeni mi aklın başına geldi! Sen yapamazsın bunu' der.Yapmayacağı tek şey ise şu:Olayın farkına bile varmamak, varamamak. Sonuçta olan şu: Bizim muhalefet, hiç yapılmaması gerekeni yapıyor." ifadesini kullandı.