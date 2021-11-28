Ahmet Hakan: Bizdeki gazeteciler İslami konulardaki cehaletlerini, cehalet olarak bile görmezler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Bazı yayın organları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüde okuduğu hadisi alıntılayıp “Ali Erbaş’tan yeni inciler” başlığıyla haber yaptılar. Bizdeki gazeteciler İslami konulardaki cehaletlerini, cehalet olarak bile görmezler. Hatta ve hatta bu konudaki cehaletleriyle övünürler, konudan habersiz olmayı bir gurur nişanesi olarak yakalarında gezdirirler." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "İslami literatüre azıcık egemen olan herkesin kolayca bilebileceği bir hadis vardır: 'Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar' diye başlayan hadis. Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde. Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp 'Ali Erbaş’tan yeni inciler' başlığıyla haber yaptılar. Ve böylece... Hadisin hadis olduğunu bilmedikleri... O sözü Ali Erbaş’ın sözü zannettikleri... Ve bu cehaletleriyle hadise “inci” diyerek saygısızlık ettikleri... Ortaya çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

Hakan şunları kaydetti:

"Diyeceksiniz ki gazeteciler, hadisin hadis olduğunu bilmek zorunda mı? Cevap veriyorum: Batılı gazeteciler, Hıristiyan inanışıyla ilgili böyle vahim çamlar devirmezler. Çünkü onlar, Hıristiyanlığı bir bilgi objesi olarak bilmek zorunda olduklarının farkındadırlar. Bizdeki gazeteciler ise İslami konulardaki cehaletlerini, cehalet olarak bile görmezler. Hatta ve hatta... Bu konudaki cehaletleriyle övünürler, konudan habersiz olmayı bir gurur nişanesi olarak yakalarında gezdirirler. 70 yıl önce de böyleydiler, 50 yıl önce de böyleydiler. 20 yıl önce de böyleydiler. 20 yıl sonra da böyleler. Yani böyle geldiler, böyle gidiyorlar."