Ahmet Hakan: Biz küçük Amerika olacaktık, Amerika, büyük Türkiye oldu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, önceki gün protestocular tarafından Kongre binasına yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Biz küçük Amerika olacaktık, Amerika, büyük Türkiye oldu" yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, "Türkiye’den giden 'Endişeyle izliyoruz' mesajları, nasıl da çıldırttı adamları... Olaylar biraz daha büyüseydi Türkiye’yi 'dış mihrak' ilan edebilirlerdi. Biden 'Bu bir kalkışmadır' deyince... Pensilvanya’daki azıcık telaş yapmış mıdır acaba? Olaylar biraz daha büyüseydi Türkiye’yi 'dış mihrak' ilan edebilirlerdi. Biden 'Bu bir kalkışmadır' deyince... Pensilvanya’daki azıcık telaş yapmış mıdır acaba?" düşüncesini dile getirdi.