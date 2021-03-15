Ahmet Hakan: Biraz da bizim Enver semirsin, "Bal tutan parmağını yalar” diye düşünülerek susuluyor olabilir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki atölyesine ilişkin olarak, "İktidarın bu türden uygulamaları karşısında yeri göğü ayağa kaldıranlar, İzmir belediyesinin Enver Aysever’in adresine teslim ettiği bu ihaleyi görmezden geliyorlar. Biraz da bizim Enver semirsin, 'Bal tutan parmağını yalar' diye düşünülerek susuluyor olabilir" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Enver Aysever diye bir 'gazeteci/yazar' var. Muhalif, solcu falan. İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş. Nedir ihale? Gelin, detaylarına bakalım: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir 'okuma-yazma ve yazarlık atölyesi' düzenlemeye karar vermiş. Bunun için de ihaleye çıkmış. İhale şartnamesini okudum. Şartnamede şöyle bir cümle var: 'Yüklenici firma, gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptıkları protokolü, idareye sunacaktır.' Ne demek bu? Gayet net: Yükleyici firma, hangi firma olursa olsun... İhaleyi Enver’in kazanacağı baştan belli demek. Gelelim işin parasal karşılığına... Ne kadar alacak bu işten Enver Aysever? 18 gün için alacağı para: 238 bin 500 lira... Yani günlüğü 13 bin 250 liraya geliyor adamın. Masraflar hariçtir tabii... Oteli, yemeği falan..." ifadesini kullandı.

Hakan şunları kaydetti:

"Yıldız Teyze’nin torununa süt alamadığı şöyle bir ortamda... Gayet iyi para! Ne iyi parası yahu! Deli para! İktidarın bu türden uygulamaları karşısında yeri göğü ayağa kaldıranlar, İzmir belediyesinin Enver Aysever’in adresine teslim ettiği bu ihaleyi görmezden geliyorlar. Neden susuluyor? Bunun iki nedeni olabilir: Birinci neden: 'Şimdi sırası mı? Tam da AK Parti’yi iktidardan indireceğimiz şu günlerde...' diye düşünülerek susuluyor olabilir.

İkinci neden:'Hep onlar mı yiyecek? Biraz da bizim Enver semirsin. Bal tutan parmağını yalar' diye düşünülerek susuluyor olabilir.

Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim: Türkiye’de prensip mücadelesi verilmez. Türkiye’de “Onlar gitsin, biz gelelim” kavgası yapılır."