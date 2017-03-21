Ahmet Hakan: Bir zamanlar Nevruz’da Öcalan mektubu okunurdu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, her yıl düzenlenen Newroz kutlamalarıyla ilgili olarak "Bir zamanlar Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır Meydanı’nda 'Sayın Öcalan diyor ki' diye başlayan parlak nutuklar atardı. Bir zamanlar bütün kanallar, Nevruz günü Diyarbakır Meydanı’na bağlanır, saatlerce canlı yayın yapardı" dedi.

2013 yılında, Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarında, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kürt meselesinin çözümüne yönelik mektubu, dönemin BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan tarafından Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Öcalan mektubunda silahlı güçlere sınırdışına çekilme çağrısı yaparken, artık Türkiye halkları için yeni bir dönem başladığını söylemişti. Mücadelenin sona ermediğini belirten Öcalan, "Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun” ifadesini kullanmıştı.

Ahmet Hakan'ın "Bir zamanlar Nevruz’da Öcalan mektubu okunurdu" başlığıyla yayımlanan (21 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir zamanlar Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır Meydanı’nda “Sayın Öcalan diyor ki...” diye başlayan parlak nutuklar atardı.

*

- Bir zamanlar bütün kanallar, Nevruz günü Diyarbakır Meydanı’na bağlanır, saatlerce canlı yayın yapardı.

*

- Bir zamanlar “Newroz Piroz Be” diye mesajlar atılır, Devlet Bahçeli tek başına isyan ederdi.

*

- Bir zamanlar “Her şey çok güzeldi, çok barışçıldı ama keşke alanda bir tanecik de olsa Türk bayrağı olsaydı” diye yorumlar yapılırdı.

*

- Bir zamanlar “Bir dahaki Nevruz’a bu iş bitmiş olacak... Allah’ım, çok şükür bugünleri de gösterdin bize” diye gözyaşı dökülürdü.

*

İşte bakın:

Yine bir Nevruz günündeyiz...

Ve fakat...

Sırrı Süreyya ortalarda yok, Diyarbakır Meydanı kapalı, Öcalan’ın mektupları alıcısına ulaşmıyor, Bahçeli mutlu, eşbaşkanlar hapiste, sevinçten ağlayanlar kayıp falan...

*

“Bir zamanlar” deyince sakın yanlış anlamayasın ha!

“Milli Şef” döneminden söz etmiyorum...

2013’ten, 2014’ten, hatta 2015’ten söz ediyorum arkadaşım.

Yani bu kadar hızlı dönmektedir memleketimin siyaset çarkı...