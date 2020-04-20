Ahmet Hakan: Bir hayalim var; CHP'li belediye şahane sahra oluştursa, hükûmet teşekkür etse

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir hayalinin olduğu belirterek, "CHP’li bir belediye, şahane ve standartlara uygun bir sahra hastanesi oluştursa, hükûmet, 'Şahane bir katkı sunuldu. Yapanlara teşekkür ederiz' dese..." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Bunun bir hayal olarak kalacağından adım gibi emin olmam ne fena!" görüşünü savundu.