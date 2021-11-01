Ahmet Hakan: Bir gün gelecek, bu ülkede Amerikan Başkanı ile yapılan görüşmenin süresi, hiç ama hiç mesele edilmeyecek

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmesinin süresine ilişkin olarak yapılan haberleri eleştirirken, "Bir gün gelecek, bu ülkede Amerikan Başkanı ile yapılan görüşmenin süresi, hiç ama hiç mesele edilmeyecek" dedi.

Hakan, ilk açıklamanın görüşmenin 20 dakika süreceği şeklinde olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bazıları hemen atışa geçti: - Ne kadar da kısa bir süre! - Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki! Falan...