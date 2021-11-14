Ahmet Hakan: Bir cani yetiştirmek istemiyorsanız empati duygusunu geliştirmesini en birinci vazife edinin

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Başak Cengiz cinayetinin ardından kaleme aldığı yazıda, "Bir cani yetiştirmek istemiyorsanız oğlunuzun empati duygusunu geliştirmesini en birinci vazife edinin." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın. Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin. Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının. Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın. Oğlunuzun sürekli arkasını toplamayın. Oğlunuza bir bebek gibi değil, sorumluluk sahibi bir yetişkin gibi davranın." ifadesini kullandı.