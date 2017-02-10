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Ahmet Hakan: Bilmem anlatabiliyor muyum, Rıdvan Dilmen Bey?

"Siz bile 'Vay be! Demek ki asıl büyük haber buymuş be kardeşim!' demek zorunda kalırdınız"

10 Şubat 2017 11:36

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sosyal medyada başlattığı 'Evet' kampanyasıyla tartışma yaratan Rıdvan Dilmen'i televizyondaki programıma davet ettiğini, ancak olumsuz yanıt aldığını yazdı. “Rıdvan Dilmen’in hayır demesi haberdir” dediği için Dilmen'in tepki gösterdiğini belirten Hakan, "Eğer hayır deseydiniz... Ortaya öyle bir “şok şok şok”, öyle bir “flaş flaş flaş”, öyle “kar bora fırtına” çıkardı ki... Siz bile 'Vay be! Demek ki asıl büyük haber buymuş be kardeşim!' demek zorunda kalırdınız. Bilmem anlatabiliyor muyum, Rıdvan Dilmen Bey" ifadesini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Rıdvan Dilmen'in 'evet' demesi ile 'hayır' demesi" başlığıyla yayımlanan (9 Şubat 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

“Rıdvan Dilmen’in hayır demesi haberdir” diye bir cümle yazmıştım.

Evet, böyle yazmıştım.

Ama sonra da evet diyen Rıdvan Dilmen’i televizyondaki programıma davet ettim.

Rıdvan Dilmen Bey, bunun üzerine haklı olarak şöyle bir şey demiş:

“Bu Ahmet Hakan var ya... Hem gazetede benim evet dememin haber değeri taşımadığını yazıyor, hem de beni televizyondaki programına davet ediyor... Bu nasıl iş birader?”

Hemen izah edeyim:

Şöyle bir iş Rıdvan Dilmen Bey!

Siz şimdi “evet” dediğiniz için... Yüz elli altı kez haber oldunuz ya...

Eğer tersi olsaydı...

Yani “Ben vatanım için, memleketim için HAYIR diyorum, Arda kardeşim, sen de var mısın?” deseydiniz...

Üç bin sekiz yüz elli altı kez haber olurdunuz.

Evet kampanyasını başlatmanız tabii ki haberdir, tabii ki olaydır, tabii ki mühimdir...

Ama eğer hayır deseydiniz... 

Ortaya öyle bir “şok şok şok”, öyle bir “flaş flaş flaş”, öyle “kar bora fırtına” çıkardı ki...

Siz bile “Vay be! Demek ki asıl büyük haber buymuş be kardeşim!” demek zorunda kalırdınız.

Bilmem anlatabiliyor muyum, Rıdvan Dilmen Bey?

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