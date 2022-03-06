Ahmet Hakan: Biden etkisiz eleman, Boris Johnson desen aklı fikri partilemekte

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünya liderlerinin özelliklerini sıralayarak, “Lider yok azizim lider” yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, “Joe Biden desen... Ayakta zor duruyor. Etkisiz eleman. O kadar ki Trump’ı bile aratıyor.Olaf Scholz desen... Varla yok arası bir yerde. Edilgen mi edilgen. Kendi kendine kaldığında “Merkel olsaydı her şey ne kadar da farklı olurdu” diyordur, eminim. Boris Johnson desen...Aklı fikri partilemekte Emmanuel Macron desen... Hummalı bir faaliyet içinde. Koşturuyor, görüşüyor, konuşuyor. Atak yani. Peki ya sonuç? Sıfır." ifadesini kullandı.