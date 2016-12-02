Ahmet Hakan: Bi yürüyün gidin, birkaç yıl öncesinin hızlı FETÖ'severlerine buradan ekmek çıkmaz!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Doğan Holding Ankara Sorumlusu Barbaros Muratoğlu'nun, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "FETÖ’nün en nefret ettikleri listesinde. Birinci ve ikinci değilsek bile kesin üçüncüyüz. Hal böyleyken, bizimle FETÖ arasında irtibat kurmaya çalışan, birkaç yıl öncesinin en hızlı FETÖ’severlerine şöyle demek isterim: Bi yürüyün gidin! Buradan size ekmek çıkmaz" dedi.

Hakan, Rusya'nın Sesi FM'deki programına Cem Küçük'ü davet eden Enver Aysever'e yönelik olarak "Karaktersiz olmanın, müptezel olmanın, yalancı olmanın, müfteri olmanın, sağcılık ya da solculukla alakalı olmadığını bize kanıtladığın için çok sağ ol" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Bizim FETÖ ile ilişkimiz" başlığıyla yayımlanan (2 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bizim FETÖ ile ilişkimiz aşağı yukarı şöyle bir şeydir:

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- FETÖ zulmederken... “Tutuklanacaksınız, tutuklanacaksınız” diye tehdit ediliyorduk.

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- FETÖ egemenken... Vergi cezası türünden oya gibi işlenmiş rezilce kumpaslara maruz kalıyorduk.

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- FETÖ darbe yaparken... Eli silahlı darbecileriyle bizim gazetemizi, bizim televizyonlarımızı basıyordu.

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- FETÖ’nün darbe gecesinde... Ne yaptığımızı, nerede durduğumuzu dünya âleme gösterdik.

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Sonuç?

FETÖ’nün en nefret ettikleri listesinde...

Birinci ve ikinci değilsek bile kesin üçüncüyüz.

*

Hal böyleyken...

Bizimle FETÖ arasında irtibat kurmaya çalışan, birkaç yıl öncesinin en hızlı FETÖ’severlerine şöyle demek isterim:

Bi yürüyün gidin!

Buradan size ekmek çıkmaz.

Başbakan Yıldırım ve TÜSİAD

Başbakan’ın TÜSİAD’a gitmesi...

TÜSİAD yönetiminin endişelerini dile getirmesi...

*

Epeydir olmayan bir şeydi.

Normalleşme adına iyi oldu.

Abdullah Gül ne zaman parti kurar?

- “Mecburdum” demesine uygun bir zemin ortaya çıkarsa... KURAR.

*

- Vakıflar, Anadolu tüccarları, cemaatler, holdingler falan “Yetiş Abdullah” derse... KURAR.

*

- Garantiyi görürse... KURAR.

*

- AK Parti’nin oyu yüzde 20’lere düşerse... KURAR.

*

- Tayyip Erdoğan’dan çekinmesine gerek kalmazsa... KURAR.

*

- Propaganda makinesinin dişlileri arasında ezilmeyeceğini anlarsa... KURAR.

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- Bir tanesi bile eksik kalmamak koşuluyla bunların tümü birden olursa... KURAR.

*

Aksi takdirde...

Kılını bile kıpırdatmaz.

*

Rahat olun yani.

Bakınız: Enver

Ülkenin en ünlü tetikçisini programına alıp yağlayıp ballamak onda...



Yaptığı pis algı operasyonlarıyla üzerimize çamur atmak onda...



İğrençlikler yaparken Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’yi kullanmak onda...



Kin, nefret, haset, intikam gibi duygularla saldırmak onda...



Sağ ol Enver Aysever!



Karaktersiz olmanın, müptezel olmanın, yalancı olmanın, müfteri olmanın...



Sağcılık ya da solculukla alakalı olmadığını bize kanıtladığın için çok sağ ol.