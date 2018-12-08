Ahmet Hakan: Berat Albayrak kendisiyle ilgili beklenti çıtasının düşük olmasından şikâyetçi değil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin olarak izlenimlerini aktardı. Hakan, Albayrak'ın "Mahcup, mütebessim ve rahat olduğunu kaydetti. Albayrak için "Kendisiyle ilgili beklenti çıtasının düşük olmasından hiç de şikâyetçi değil" diyen Hakan, "Bu şekilde başarısının çok daha belirgin hale geleceğini düşünüyor" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Tek atışta iki fiyasko" başlığıyla (8 Aralık 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...Temas ve mesafe açısından bayağı iyi: Candan bir temas kurarken bile mesafeyi korumasını başarıyor.

Babası Sadık Albayrak’la ilişkilerini sordum Berat Albayrak’a... “Sadık Albayrak’ın oğlu olmak büyük bir sorumluluk” diyerek olayı özetledi.

Sinemayla acayip ilgili... Nuri Bilge Ceylan’ı da biliyor, Recep İvedik’i de... Hayatında ikisine de yer var.

Kendisiyle ilgili beklenti çıtasının düşük olmasından hiç de şikâyetçi değil. Bu şekilde başarısının çok daha belirgin hale geleceğini düşünüyor.

Ekonomide rakamlarla, kıyaslamalarla falan öyle bir tablo çiziyor ki... Çok uzun süre “Türkiye batıyor” propagandasına maruz kalanları afallatıyor.

Yazının tamamı için tıklayın