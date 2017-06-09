Ahmet Hakan, "Ben de Katar gibiyim" diyen Burhan Kuzu'yu tiye aldı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “Bana da Katar’a yüklenildiği gibi yükleniliyor. Ben de Katar gibiyim” diyen AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'yu tiye aldı. "Aman Burhan Hocam, kendini Katar’a benzetme" diyen Hakan, "Hafazanallah, yarın öbür gün Katar’dan 'Bizim Burhan Kuzu ile hiçbir ortak yönümüz yoktur' açıklaması gelir. Ortada kalıverirsin" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Katar’a destek çıkmadan önce iki dakika düşünün" başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ya tam da siz “Katar’a yapılanlar kabul edilemez” dediğiniz sırada... Katar tutar da... “Bizim de hatalarımız oldu” falan diyerek tornistan yaparsa ne olacak?

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- Ya tam da siz “Hepimiz Katar’ız” diye ayağa kalktığınız sırada... Katar Emiritutar da... Soluğu Trump’ın yanı başında alırsa ne olacak?

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- Ya tam da siz “Mehmetçik Katar’a” diye haykırdığınız sırada... Katar tutar da... Amerika’ya “Gel Amerika, ülkeme üçüncü bir üs daha kur” derse ne olacak?

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- Ya tam da siz “Katar dışlanamaz” diye ortaya çıktığınız sırada... Katar tutar da... İran karşıtı koalisyonun başını çekmeye kalkarsa ne olacak?

Katar konusunda anne nasihati

Annemin meşhur nasihatidir:

“Herkes kendini kurtarır, olan sana olur yavrum.”

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Bu anne nasihatinden yola çıkarak...

Ben de bir Katar nasihatinde bulunmak istiyorum.

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Bu krallar, emirler falan...

Yarın hiçbir şey yokmuş gibi öpüşür koklaşırlar...

Kötü olan taraf biz oluruz.

Aman dikkat!

Burhan Kuzu: Katar gibiyim

Burhan Kuzu...

“Bana da Katar’a yüklenildiği gibi yükleniliyor. Ben de Katar gibiyim” demiş.

*

Aman Burhan Hocam!

Kendini Katar’a benzetme.

Hafazanallah, yarın öbür gün Katar’dan “Bizim Burhan Kuzu ile hiçbir ortak yönümüz yoktur” açıklaması gelir.

Ortada kalıverirsin.

Aman hocam aman, aman...