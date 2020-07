Ahmet Hakan: Ben aşıdan umudumu kestim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için aşıdan umudunu kestiğini yazdı.

Hakan, "Aşıyla ilgili dünyanın dört bir yanından açıklamalar geliyor. Müjde! İkinci faza geçtik. Hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Her şey yolunda gidiyor. İnsan deneylerine başladık. Falan filan... Bu açıklamaların hemen altına bakıyoruz. Söyledikleri şu: 'Her şey yolunda giderse en erken 2021’de aşıyı piyasaya sürebiliriz.' 2021 mi? Her şey yolunda giderse mi? Ya bir yürüyün gidin Allah’ınızı severseniz!" ifadesini kullandı.

