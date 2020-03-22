Ahmet Hakan: Belki de en iyisi sokağa çıkma yasağı uygulamak

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı vatandaşların yeterince önlem almadığını belirtti ve sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini savundu.

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Hakan, "Bebek’ten fotoğraflar geliyor önüme. Herkes dışarıda. Trafik kilit. 'Dışarı çıkmayın' dendikçe... Dışarı çıkıyoruz. 'Yaşlılar için tehlike var' dendikçe yaşlıları evlerde tutamıyoruz. 'Evde kal! Evde kal' diye bas bas bağırıldıkça evde kalan yok." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Kendi OHAL’ini ilan etmelerini beklediğimiz vatandaşlarımız, evlerine çekilmiş olanlara.. 'Dışarıda mevsim baharmış / Gezip dolaşanlar varmış' türküsünü söyletiyorlar. Bu cehalet, bu aymazlık, bu umursamazlık, bu bilinçsizlik karşısında belki de en iyisi sokağa çıkma yasağı uygulamak. Yok, yok... Başka türlü olmayacak bu iş." görüşünü savundu.

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