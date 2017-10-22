Ahmet Hakan: Belediye başkanlarını istifaya zorlamanın AKP'ye verdiği üç zarar

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine görevden ayrılmaya 'zorlanan' Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarıyla ilgili yorumda bulunarak istifaların AKP'ye verdiği üç zararı yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Yoga yapıp Londra’yı, Paris’i patlatsınlar da bak neler oluyor" başlığıyla yayımlanan (22 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Belediye Başkanlarını istifaya zorlamanın AKP'ye verdiği üç zarar

Birinci zarar otorite sarsıntısı

Üç belediye başkanı... “Şak” diye emredilip “tak” diye yapmayınca... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otoritesinin mutlaklığına dair yaygın ve kesin algı, inceden sarsılmış oldu... Bu saatten sonra istifa etseler bile bu böyle...

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İkinci zarar güven bunalımı

Reis’e tam destek verdikleri halde... Davalarından asla taviz vermedikleri halde... Belediye başkanlarının başına bu işin gelmesi... Parti kademelerinde görev alan herkesi, “hiçbirimizin güvencesi yok” noktasına getirdi.

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Üçüncü zarar mağdurlar çıkarması

Belediye başkanlarının doğru dürüst bir gerekçe ortaya konulmadan, görev sürelerinin bitmesine bile izin verilmeden istifaya zorlanmaları... “Mağdur belediye başkanları” diye bir olgunun doğmasına yol açtı.