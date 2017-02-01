Ahmet Hakan: Bekir Coşkun yazılarındaki aşağılamalarla kararsız evetçileri evet vermeye zorluyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sözcü yazarı Bekir Coşkun'un yazılarında kararsız evetçileri evet vermeye zorladığını iddia ederek, "Bekir Coşkun yazılarındaki aşağılamalarla... Kararsız evetçileri evet vermeye zorlayarak evet kampanyasını başlattı" dedi.

Hakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman 7 ülkeye vize yasağı koymasına iktidar çevrelerinden sert bir tepkinin gelmemesine ilişkin olarak, "Şöyle ağız dolusu bir 'Ey Trump! Ey Trump!' haykırışı söz konusu olmadı, olamadı" yorumu yaptı. "Ne iş babalar ne iş; nedir bunun sebeb-i hikmeti?" diye soran Hakan, hükümet yanlısı diplomasi yazarlarının, "Diplomasi duygu işi değildir; Önemli olan Türkiye’nin çıkarlarıdır" gibi söylemlerin dile getirildiğini yazdı. "Alayı monşer olmuş monşer" diyen Hakan, "Sadece fötr şapkaları ve papyon kravatları eksik..." ifadesini kullandı.

Hakan'ın Hürriyet'te "Trump bunların alayını monşere çevirdi monşere" başlığıyla yayımlanan (1 Şubat 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

Trump Reis, resmen ve alenen Müslümanlara Amerika kapısını kapattı ya...

Şöyle ağız dolusu bir “Ey Trump! Ey Trump!” haykırışı söz konusu olmadı, olamadı.

*

Ne iş babalar ne iş?

Nedir bunun sebeb-i hikmeti?

*

Şöyle bir taradım hükümet yanlısı diplomasi yazarlarının yazdıklarını.

Ve buldum cevabı!

*

Şunları diyor hükümet yanlısı diplomasi yazarları:

- Diplomasi duygu işi değildir.

- Serinkanlı olmak gerekir.

- Önemli olan Türkiye’nin çıkarlarıdır.

- Trump’la kavga Türkiye’nin çıkarlarına aykırı.

*

Hahahaha!

Ahhahahaha!

Vallaha hiç güleceğim yoktu.

*

Alayı monşer olmuş monşer.

Sadece fötr şapkaları ve papyon kravatları eksik...

Bekir Coşkun yazılarındaki aşağılamalarla... Kararsız evetçileri evet vermeye zorlayarak evet kampanyasını başlattı.