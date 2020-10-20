Ahmet Hakan, Bekir Coşkun'un ardından yazdı: Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un ardından kaleme aldığı yazıda, "Yazdığını okutturmak... Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır. Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun." düşüncesini dile getirdi.

"Bekir Coşkun'un ardından" başlıklı yazısında Hakan, "Yazıyla var olmak...Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur. Yazıyla var olmanın profesörüydü Bekir Coşkun. Kurdun, kuşun, kedinin, köpeğin... Yani sesi çıkmayanların sesi olmak... Mühim, çok mühim bir görevdir. Hayvan sevgisinde bayrağı ilk açandı Bekir Coşkun." ifadesini kullandı.