Ahmet Hakan: Bazı alengirli olayların militanlığına soyunmuş bir gazeteciye tepki gösterilmesi dünyanın en normal işidir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı Karadeniz gezisine davet etmesinin ardından yükselen tepkilerin adeta bir krize dönüştüğünü belirterek, bu krizi yönetemediğini savundu.

Hakan, "Bir siyasetçinin farklı siyasi çizgilerden gazetecileri düzenlediği bir etkinliğe davet etmesi, dünyanın en normal işidir. Bu açıdan bakıldığında İmamoğlu, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor. Yakın geçmişte bazı alengirli olayların militanlığına soyunmuş bir gazeteciye tepki gösterilmesi de dünyanın en normal işidir. Bu açıdan bakıldığında da İmamoğlu taraftarları, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun tepkilerin ardından "üst perdeden açıklamalar yaptığını" söyleyen Hakan şöyle devam etti:

"'Vız gelir, tırıs gider' diye kendisini eleştiren taraftarlarını azarladı. Mütehakkim bir eda takındı. Burnundan kıl aldırmaz bir üslupla konuştu. Sonra baktı ki bu üslupla krizin önünü alamıyor. Hatta bu üslup, krizi daha da büyütüyor. Bu sefer mecburen bir parça geri adım attı. 'Vız gelir, tırıs gider' için özür diledi. Ancak krizin ana nedeniyle ilgili olarak da pek geri adım atmıyormuş gibi yaptı. Sonuç olarak krizi doğru dürüst yönetemedi İmamoğlu.

Erdoğan karşıtlığı konusunda birleşmiş taraftarlarının, kendisinin her yaptığına 'he' diyeceğini zannetti. İmamoğlu, 'Ne diyorsak gidiyor... Ne yapıyorsak sorun olmuyor...' yaklaşımına biraz fazla bel bağlamış sanırım.

Gerçi hakikaten de ne dese, ne yapsa idare eden, sorun etmeyen bir kitlenin oluştuğu da su götürmez bir gerçek. Ama öyle anlaşılıyor ki... Yine de bir kıvam varmış ve bu kıvamı kaçırmamak gerekiyormuş."

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