Ahmet Hakan: Bazen bir puro, sadece bir purodur ağalar!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün birlikte çekilmiş fotoğraflarıyla ilgili olarak "Bugünlerde sosyal medyada bu üçünün gençlik fotoğraflarını, 'Amma acayip', 'Vay vay vay', 'Derin bağlantılara bak' falan türü yorumlar eşliğinde yayınlayıp bin türlü komplo teorisine yol verenlere sesleniyorum: Sakin olun ağalar! Fazla kurcalamayın ağalar! Hayat o kadar da komplike değildir ağalar. Bazen bir puro, sadece bir purodur ağalar" dedi.

Hakan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya getirilen erişim engeline "tepki" gösterdi. Köşe komşusu Ertuğrul Özkök'ün “Çok iyi bir şey mi ki, son günlerde herkes birden İslamcı kesilme kuyruğuna girdi. Bir tetikçiye karşı gelişen ‘İslamcı-Mavi Marmaracı’ tepkinin mantığını biri anlatsın bana” ifadesine gönderme yapan Hakan, "Bu durumda Ertuğrul Özkök, İslamcılığın ne demek olduğunu nereden öğrenecek?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Üç Kayserilinin öyküsü: Abdullah, Şükrü ve Hulusi" başlığıyla yayımlanan (30 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Onlar üç kişiydiler.

Abdullah, Şükrü... Ve Hulusi...

Geleceğe büyük umutlarla yelken açmış üç delikanlı...

Hulusi Akar, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe... 70’li yılların başında Londra’da.

- Üçü de Kayserili.

- Üçü de Kayseri’nin en etkili lisesinde okudu.

- Üçü de milliyetçi mukaddesatçı çevreye yakındı.

- Üçü de iyi ahbaptı.

*

Bir gün Kayseri’ye dönemin ünlü şairi Necip Fazıl geldi.

Hemen koştular onun konferansına...

Sonra da çevresine geçip fotoğraf çektirdiler.

*

Sonra hepsi kendi yolunu çizmeye başladı.

Ve o yolun en başında bir ara yolları Londra’da kesişti...

Londra’da buluşup parklarda fotoğraflar çektirdiler.

*

Sonra şöyle bir şey oldu:

- Şükrü... Kayseri’ye belediye başkanı oldu, Cumhurbaşkanı’na başdanışman oldu.

- Abdullah... Bakan oldu, Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu.

- Hulusi... Askeri okula girdi, kurmay oldu, general oldu, Genelkurmay Başkanı oldu.

*

Bugünlerde sosyal medyada bu üçünün gençlik fotoğraflarını...

- Amma acayip...

- Vay vay vay...

- Derin bağlantılara bak...

Falan türü yorumlar eşliğinde yayınlayıp bin türlü komplo teorisine yol verenlere sesleniyorum:

*

- Sakin olun ağalar!

- Fazla kurcalamayın ağalar!

- Hayat o kadar da komplike değildir ağalar!

- Bazen bir puro, sadece bir purodur ağalar!

İSMAİLAĞA CEMAATİ’NİN KÂBE’DEKİ KANLI KAVGASI

AYNI tarikatın iki kolunun Kâbe’de buluşması normal de...

Aynı tarikatın bir kolunun diğer koluna Kâbe’de kafa göz dalmasınane diyeceğiz?

*

Bu kadarı...

Ömürlerini tarikatların zararlarını anlatmaya vakfetmiş tiplerin bile aklına gelmezdi.

*

Bu kadarı...

Tarikatlara genel bir antipati besleyenlerin bile hayal edebilecekleri bir şey değildi.

*

Bu kadarı...

En azılı tarikat düşmanlarının bile öngörülerine sığmazdı.

WİKİPEDİA

“WIKIPEDIA”YA erişim engellenmiş.

*

Benim aklımda tek soru:

Bu durumda Ertuğrul Özkök, İslamcılığın ne demek olduğunu nereden öğrenecek?