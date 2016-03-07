Ahmet Hakan: 'Başörtülü bacılar' durumunu fazla da mübalağa etmemek lazım...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Zaman gazetesine kayyum atanması ile el konulmasını protesto eden gruba yönelik polis şiddetinde ortaya çıkan başörtülü kadınların darp edilmiş fotoğraflarını yorumladı. Hakan, Söz konusu fotoğraflar üzerinden dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın Kabataş tacizi iddiasında dile getirdiği ve sonrasında yalan olduğu ortaya çıkan "Benim başörtülü bacılarıma saldırdılar" sözlerinin hatırlatılmasına ilişkin olarak, "Tabii ki durum manidar ama bu manidar durumu da fazla mübalağa etmemek lazım" yorumu yaptı.

"Biz bu durumu mübalağa ettikçe başörtülü bacı için gizli bir dokunulmazlık zırhını baştan kabul ediyormuşuz gibi bir izlenim veriyoruz" diyen Hakan, "Başörtülü ya da başı açık oluşuna zerre kadar bakmadan yerlerde sürüklenen, kanları akıtılan, biber gazlarına boğulan, çekiştirilen, ittirilen, kaktırılan bütün bacılarımıza destek olmalıyız" ifadesini kullandı.

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