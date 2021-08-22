Ahmet Hakan: Bana vaktiyle epey zulmetmiş olan Çevik Bir’in bile hapse girmesine üzüldüm doğrusu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 28 Şubat davası nedeniyle hapse giren emekli generallere ilişkin olarak, "Bana vaktiyle epey zulmetmiş olan Çevik Bir’in bile hapse girmesine üzüldüm doğrusu" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "İntikamcı bir tarafım yok. Unutmaya çok yatkınım. Kin gütmem. 'Hapislerde çürüsünler' diye tutturmam.Belki de bu kişilik özelliklerimden dolayı... Bana vaktiyle epey zulmetmiş olan Çevik Bir’in bile hapse girmesine üzüldüm doğrusu.Ama görüyorum ki... Generallerin hapse girmeleri üzerine... '28 Şubat zaten bir darbe değildi, ne yaptı ki bu insanlar' falan diyerek işi 28 Şubat’ı tamamen aklama paklamaya vardıranlar var. Bu tiplere 'Hop! O kadar da değil yani' demeyi bir borç bilirim." ifadesini kullandı.