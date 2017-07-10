Ahmet Hakan: Bak, Suriyeliler evine dönüyor Sinan Oğan

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'a yönelik olarak "Bak, Suriyeliler evine dönüyor Sinan Oğan. Bak, Halep’e 95 kilometre kalmış. Bak, beyaz bir yığın gibi yerleştirilmişler kamyonet kasasına...Bak, gidiyorlar bir daha dönmemek üzere." dedi.

Hakan, "Hiçbir şey demeyecek misin Sinan Oğan? Hadi konuş. 'Madem cenazeleri Suriye’ye gidebiliyor... O halde neden öldürülmeden önce gitmediler' falan türü akılcı açıklamalar yap" diye yazdı.

Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki ( 10 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Hani “Suriyeliler evlerine dönsün” diyordun ya Sinan Oğan.

Aha bak:

Suriyeliler evlerine dönüyor.

*

Bak, Halep’e 95 kilometre kalmış.

Bak, beyaz bir yığın gibi yerleştirilmişler kamyonet kasasına...

Bak, gidiyorlar bir daha dönmemek üzere.

*

Hiçbir şey demeyecek misin Sinan Ogan?

Hadi konuş.

“Madem cenazeleri Suriye’ye gidebiliyor... O halde neden öldürülmeden önce gitmediler” falan türü akılcı açıklamalar yap.

Hadi.

Bak, malzemen de var.

*

Hani demiştin ya...

“Mülteci olanın, sıkıntı çekenin bu kadar çocuk yapması akıl kârı değil” diye...

İşte akıl kârı olmayan bir iş yapmaya kalkışan bir Suriyeli kadın, tabutunda gidiyor Suriye’ye...

*

Mutlu musun Sinan Oğan?

ŞUNLARLA HİÇ İŞİM OLMAZ

- HİÇ utanıp sıkılmadan “Suriyeli’ye düşmanım” diyenlerle...

*

- Ülkedeki bilumum tecavüzler karşısında susup sadece Suriyeli mağdurlarkarşısında vicdan yapanlarla...

*

- Suriye politikasını eleştirmek yerine gariban Suriyelilere nefret biriktirenlerle...

*

- “Sağlıklı bir mülteci politikası” talep etmek yerine... “Suriyeliler defolup gitsin”diyenlerle...

İKİSİNİ DE O DEDİ

“ADALET sokaklarda aranmaz.”

BİNALİ YILDIRIM – Başbakan

16 Haziran 2017

*

“Yollarda adalet aramak olabilir.”

BİNALİ YILDIRIM – Başbakan

8 Temmuz 2017

BENİM EN BÜYÜK ŞIMARIKLIĞIM

“ÇARESİZCE” anlamına gelen “Umarsızca” sözcüğünü, “Umursamazca” anlamında kullanmak...

BİR ÇUVAL İNCİRİ NASIL MAHVETTİLER?

- METİN FEYZİOĞLU: Adalet Yürüyüşü’yle ilgili olarak... “Armudun sapı” diyerek...

*

- ÜMİT KOCASAKAL: Adalet Yürüyüşü’yle ilgili olarak... “Üzümün çöpü” diyerek...

SÖZDE

ESKİDEN sadece “Ermeni Soykırımı”dendiğinde...

Muhakkak başa bu sözcük getirilirdi.

Artık Adalet Yürüyüşü’nün başına bile getirilir oldu.

GAZETECİ İLE AKTİVİST ARASINDAKİ FARKLAR

- GAZETECİ yürüyüşü izler, aktivist yürüyüşe katılır.

- Gazeteci mesafelidir, aktivist mesafesiz.

- Gazeteci soru sorar, aktivist slogan atar.

- Gazeteci toplanan kalabalığı yazar, aktivist kalabalık toplamaya çalışır.

- Gazeteci olumsuzu da görür, aktivist sadece olumluyu görür.

- Gazeteci formasızdır, aktivist üzerinde “adalet” yazan tişört giyer.

- Gazeteci soğukkanlıdır, aktivist heyecanlı...

AİLECEK SEVEREK İZLİYORUZ

- HER zaman ve hep doğru yerde olabilmesi nedeniyle... ŞEVKET ÇORUH’u...

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- “Çay Güzel”i kitabını okuyup İsmail Saymaz’a şeker bir mektup yazması nedeniyle... EROL EVGİN’i...

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- İyiden iyiye bir “rakçı” derviş kıvamına gelmesi nedeniyle... HALUK LEVENT’i...

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- Bir sahne büyücüsü olması ve neredeyse milli mutabakat noktası haline gelmesi nedeniyle... TARKAN’ı...

NE YANİ? BAYKAL DA YÜZMÜŞ OLAMAZ MI?

[Bak, Suriyeliler evine dönüyor Sinan Oğan]

“KEMAL Kılıçdaroğlu bilmem kaç kilometre yürüdü, Deniz Baykal hiç yürümedi”diyenler...

Sizlere sesleniyorum:

Ne yani?

Baykal da yüzmüş olamaz mı?

Kemal Bey’in attığı adım sayısı kadar Baykal da kulaç atmış olamaz mı?

Gandi yüzmek yerine yürümeyi tercih ettiyse...

Baykal ne yapsın?

BENİ BENDEN ALAN BEŞ EGE TÜRKÜSÜ

- DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR: Ruhi Su’nun yorumu deniz üstünde yürütür, Cem Karaca’nın yorumu denizin altına daldırır... Yumuşacık, sıcacık bir türküdür bu.

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- EVLERİNİN ÖNÜ MERSİN: Ahmet Kaya söylediğinde... Gerçekten de “al, hançeri vur” kıvamına gelmeniz kaçınılmaz olur. Dağları deviren bir türküdür bu.

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- YÖRÜK ALİ: Müzeyyen Hanım’ın en efe tavırla söylediği bir türkü... Tolga Çandar da yaman söyler. Adını Hz. Ali’den alan bir efenin türküsüdür bu...

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- AH BİR ATEŞ VER: Cem Adrian’dan dinlediğinizde bir daha asla bırakamazsınız bu türküyü... Yüreğinizi çatal olmaya zorlayan bir türküdür bu...

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- ÇÖKERTME: Aksiyon filmi gibidir: Kolcular gelir, kaçarsınız, 50 kurşun yarası alırsınız, güvertede gezerken kunduranız kayar falan. Sosyal gerçekçi bir türküdür bu.

Şunları yabancı dile asla çeviremezsin

- ADAMIN dibi.

- Gerizler başı.

- Cilveli oy nanay nay.

- Seni gidi kolpacı seni.

- Simide gevrek deriz, sabahları boyoz yeriz.

- Ayarıyla oynadığın kantar, gün gelir seni tartar.

- Hadi len.

- Daha karpuz kesecektik.

- Bugün efkârlıyım açmasın güller.

- Bas bas paraları Leyla’ya...