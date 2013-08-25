T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan babasını son yolculuğuna uğurladı

Kalp yetmezliği sonucu 79 yaşında vefat eden Gazeteci-yazar Ahmet Hakan Coşkun'un babası emekli müftü Hamdi Coşkun, Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Silivri Mezarlığı'na defnedildi

25 Ağustos 2013 23:21

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, babası emekli müftü Hamdi Coşkun’u son yolculuğuna uğurladı. Kalp yetmezliği sonucu 79 yaşında vefat eden emekli müftü Coşkun, Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Silivri Mezarlığı'na defnedildi.

medyaradar.com'un haberine göre, Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'ndeki törene, Coşkun'un oğulları Ahmet Hakan Coşkun, Abdullah Coşkun, Mahmut Coşkun ve yakınlarının yanı sıra, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan, Zeytinburnu Belediye Bakanı Murat Aydın, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök ve Zahid Akman katıldı.

Cenaze törenine, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile MHP ve CHP yöneticilerinin de çelenk gönderdiği görüldü.

ETİKETLER

hurriyetyazarahmet hakan coşkunbabahamdi coşkunvefaatcenaze namazıabdullah coşkunmahmut coşkunnuman kurtulmuşsezgin tanrıkuluoğuz kaan salıcıertuğrul özkökzahid akmanegemen bağışkemal kılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24