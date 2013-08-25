Ahmet Hakan babasını son yolculuğuna uğurladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, babası emekli müftü Hamdi Coşkun’u son yolculuğuna uğurladı. Kalp yetmezliği sonucu 79 yaşında vefat eden emekli müftü Coşkun, Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Silivri Mezarlığı'na defnedildi.

medyaradar.com'un haberine göre, Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'ndeki törene, Coşkun'un oğulları Ahmet Hakan Coşkun, Abdullah Coşkun, Mahmut Coşkun ve yakınlarının yanı sıra, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan, Zeytinburnu Belediye Bakanı Murat Aydın, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök ve Zahid Akman katıldı.

Cenaze törenine, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile MHP ve CHP yöneticilerinin de çelenk gönderdiği görüldü.