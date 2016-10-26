Ahmet Hakan: Aziz Yıldırım Tayyip Erdoğan'a, Ali Koç Abdullah Gül'e benziyor; çarpın şu fotoğrafı suratlarına

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın elindeki MİT logolu dosyayı göstererek "Aziz Yıldırım tutuklanacak" demesiyle ilgili olarak "Madem size saldıranlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arkalarına aldıklarını iddia ederek saldırıyorlar.

Madem sizi tehdit edenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaslandıklarını iddia ederek tehdit ediyorlar. O halde siz de onların anlayacağı dilden konuşun. Mesela daha geçen haftalarda çekilen şu fotoğrafınızı çarpın bunların suratlarına" dedi. Aziz Yıldırım'ı Tayyip Erdoğan'a benzeten Hakan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına aday olacağını açıklayan Ali Koç'u ise Abdullah Gül'e benzetti.

Ahmet Hakan'ın "Ben artık Bahçeli ve MHP'yi çözmekten vazgeçtim arkadaş" başlığıyla yayımlanan (26 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Bana, "Devlet Bahçeli'yi en iyi anlayan kimdir" diye sorsalar...

Hemen “Semih Yalçın” derim.



O Semih Yalçın ki...



Devlet Bey’in en yakınında.

Devlet Bey adına had bildirmeyi en iyi beceren isim.

Devlet Bey’in sözlerini şerh etmekte üstüne yok.



İşte bu veriler ışığında...



Semih Yalçın’a sonsuz güvendim.



Yaptığı açıklamaları esas kabul ederek...



“Dikkat! MHP’nin tavrı belli oldu. MHP, başkanlık sistemine Meclis’te evet diyecek, referandumda ise hayır diyecek” şeklinde...



Gayet kesin, gayet net, gayet özgüvenli bir hüküm verdim.



Peki ne oldu?



Bana yine yanılgı düştü.



Devlet Bahçeli, benim bu hükmü yazdığım günün ertesinde çıktı ve şöyle dedi:



“MHP’nin Meclis’te farklı, referandumda farklı oy kullanacağını söyleyenler büyük yanılgı içindeler.”



Meğer Devlet Bahçeli’yi bir tek Semih Yalçın anlamış ama o da yanlış anlamış.



Devlet Bey’i Semih Yalçın da doğru anlamıyorsa...



Hiç kimse doğru anlayamaz.



Bu nedenle son kararım şudur:



Ben artık “Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor” sorusuna yanıt vermekten özenle kaçınacağım.



Evet...



Son kararım budur ve eminim.

Kaçırdıklarını bırak PKK

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’in astsubay oğlu Semih Özbey, Rize’de görevdeydi.



Kanser hastası annesini ziyaret etmek için 13 ay önce özel aracıyla Malatya’ya doğru yola çıktı.



Semih Özbey Erzincan Tunceli karayolunda PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldı.



Baba Gürsel Özbey, tam 13 aydır her türlü girişimde bulundu.



[Hürriyet]



Yetkililerle görüştü.



Meclis’te siyasi partilerle temas kurdu.



Fakat sonuç alamadı.



PKK’nın başka kişileri de kaçırdığını söyleyen Gürsel Özbey, “Kaçırılanların tümü Kürt ailelerin çocukları... Sesimiz duyulsun... Ciğerimiz yanıyor... Buna bir çare bulunsun... Çocuklarımız serbest kalsın” diyor.

Aziz Bey ile Ali Bey arasındaki farklar



Aziz Bey azıcık Tayyip Erdoğan gibi... Ali Bey ise Abdullah Gül gibi...



Aziz Bey efsane... Ali Bey ise efsane adayı...



Aziz Bey hesapsız bir lider... Ali Bey ise sekiz adım sonrasını planlar.



Aziz Bey’de öfke kontrolü sıfır... Ali Bey ise otokontrol kralı...



Aziz Bey konu oldukça var olur... Ali Bey ise konu olmadıkça...



Aziz Bey göğüs göğüse çarpışır... Ali Bey ise müzakere adamıdır.



Aziz Bey “ya zafer ya sefer” der... Ali Bey ise “kazan kazan” der.



Aziz Bey çeşitli duygular uyandırır... Ali Bey ise saygı uyandırır.

Çarp şu fotoğrafı suratlarına Aziz Bey

Aziz Bey.



Madem size saldıranlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arkalarına aldıklarını iddia ederek saldırıyorlar.

Madem sizi tehdit edenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaslandıklarını iddia ederek tehdit ediyorlar.



O halde siz de onların anlayacağı dilden konuşun.



Mesela daha geçen haftalarda çekilen şu fotoğrafı çarpın bunların suratlarına.



Unutmayın ki...



Bunlar ancak bundan anlarlar.