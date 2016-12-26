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Ahmet Hakan: Aydın Engin ölümle tehdit edilmiş; kılına zarar gelirse korumasını kaldıranlar sorumludur

Aydın Engin'e ölüm tehditleri geçen cumartesi ve pazar günleri peş peşe yapıldı

26 Aralık 2016 11:17

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'nin en kıdemli gazetecilerinden Cumhuriyet yazarı Aydın Engin’in polis korumasının kaldırılmasından sonra iki kez ölümle tehdit edilmesiyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na seslendi. Hakan "Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin’in başına şu iki şey gelmiş. Bir, ölümle tehdit edilmiş. İki, koruması çekilmiş. Meslek büyüğümüz Aydın Engin’in kılına zarar gelirse... Birinciyi yapanlardan ziyade ikinciyi yapanlar sorumlu olacaklardır" dedi.

Aydın Engin'in Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı. Muhabirin gözaltı sorusuna "Cumhuriyet'te çalışıyorum yetmez mi?" cevabını vermişti:

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'IŞİD barbarlarına karşı Diyanet şunları yapmalı' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aydın Engin'in kılına zarar gelirse

Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin’in başına şu iki şey gelmiş:

- BİR: Ölümle tehdit edilmiş.

- İKİ: Koruması çekilmiş.

*

Meslek büyüğümüz Aydın Engin’in kılına zarar gelirse...

Birinciyi yapanlardan ziyade ikinciyi yapanlar sorumlu olacaklardır.

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Ne olmuştu?

Cumhuriyet yazarı Aydın Engin’e iki kez ölümle tehdit edildi. 10 Cumhuriyet yazarı ve yöneticisinin halen tutuklu olduğu 31 Ekim operasyonunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra yıllardır devam eden polis koruması da kaldırılan Engin'e yöneltilen tehditler için Cumhuriyet Hukuk Bürosu savcılığa başvurdu.

T24'ün aldığı bilgiye göre Aydın Engin'e ölüm tehditleri geçen cumartesi ve pazar günleri peş peşe yapıldı.

17 Aralık Cumartesi günü bir kitapçıdaki söyleşiye katılmak için Anadolu yakasına geçen Aydın Engin, arabasını park ettikten sonra Moda Caddesi'ndeki kitapçıya yürürken önüne çıkan üç gençten biri eliyle “dur” işareti yaptıktan sonra “Güneşe iyi bak son görüşün olacak” dedi. 

Aydın Engin olayın devamını şöyle anlattı: 

“Şaşırdım ve ürktüm. ‘Ne diyorsunuz siz’ gibi bir şeyler mırıldandım. O da tekrarladı ‘Güneşe iyi bak. Son görüşlerin olacak’ dedi.  Hızla yoluma devam ettim. Ardımdan gelmediler.  Oldukları yerde kaldılar mı bilmiyorum, çünkü arkaya bakmadım. Cumartesi günkü olayı fazla önemsemedim. İki üç serserinin sataşması olduğunu düşündüm. Ancak pazar günü öğleden sonra gazetedeki odama gelen bir telefonda biri ‘Günlerin sayılı ib.e’ dedi. Şaşırdım, ‘Efendim’ dedim. O ‘Günlerin sayılı senin dedim ib.e’  diye tekrarladı ve ardından telefonu kapattı."

Tehdit mektubu da gelmişti

29 Eylül 2014'te T24'ün Taksim'deki Haber Merkezi'nin bulunduğu binanın kapısının altından atılan bir zarfın içinden çıkan el yazılı notta, Aydın Engin ile Prof. Murat Belge için suikast hazırlığı ihbarı yapılmıştı. Notta, "Aydın Engin ve Murat Belge için karar alınmıştır ve şahıslar vazifelendirilmiştir" dendi. İhbara, "Şahıslara temiz alet verilecektir"  notu düşülmüştü.

Notta şu ifadelere yer verilmişti:

Aydın Engin ve Murat Belge için karar alınmıştır ve şahıslar vazifelendirilmiştir. Tarih bilare bildirilecektir. Ben bir vatansever olarak buna çok yalnış buluyorum. Arzederim.

Not: Şahıslara temiz alet verecekler."

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