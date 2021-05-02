Ahmet Hakan: Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki bırakın onda dirilmeyi, ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Sezai Karakoç’un ünlü sözü aynen şöyledir: 'İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin'. Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki... Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi... Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Seni öldürmeye gelen sende dirilsin' yaklaşımı nerede? Ayasofya’nın eski imamının yaklaşımı nerede? Peygamber’in 'Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin' öğüdü nerede?Ayasofya’nın eski imamı nerede? İslam’a yaklaşım biçimimizi tabii ki kişiler belirlemez, belirleyemez, belirlememeli. Ayasofya’nın eski imamına bakarak... Tabii ki İslam’a yaklaşım biçimimizi belirleyecek değiliz. Ben burada... Sadece ve sadece... İslam davasını savunma iddiası adı altında... İşin iyiden iyiye... Nefret ettirme boyutuna vardırıldığına dikkat çekmeye çalışıyorum, o kadar. Sanırım Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyadan hızla uzaklaşarak... İslam davasına en büyük hizmeti yapmış olacak." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Tam kapanmada alkol yasağının yerinde olduğunu savunan eski Ayasofya Camii baş imamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, tartışma yaratan, Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var" ve “Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım” sözlerinin ardından kapattığı Twitter hesabını geri açtı.

Boynukalın son paylaşımında, “Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklamalar: Bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım; alayınızın cehenneme kadar yolu var