Ahmet Hakan: Ayasofya ile Z kuşağının oyunu alamazsınız

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, nostalji ve geçmişe takılarak 'Z kuşağı'nın oyunun elde edilemeyeceğini savundu. Hakan, "Nostalji duygusu üzerinden bunların oyunu alamazsınız. Ayasofya ile Z kuşağının oyunu alamazsınız" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Derinlemesine bakamıyorlar... Gördükleri her ekranı parmaklarıyla büyütmeye ya da küçültmeye çalışıyorlar... Hakikat yerine yansımalara odaklanıyorlar... Pek soru sormuyorlar... Sofra toplamıyorlar ama iyi yemek yapma girişimlerine çok erken başlıyorlar. Kişisel özgürlüklerine bütün kuşaklardan daha fazla düşkünler" değerlendirmesinde bulundu.

Hakan, "Dünyayı gezmeye çok erken yaşta merak sarıyorlar... Irklar arası arkadaşlıklara fazlasıyla teşneler... Teknolojik girişimcilik bunlar için leblebi çekirdek gibi... Dünyanın her tarafındaki z kuşağındakilerle duygudaşlar... Kafalarında ve kalplerinde sınır yok... Küreselci falan değiller ama küreseller...Dolayısıyla yerel ve içe kapalı bir söylemle bunların oyunu alamazsınız. Konsantre olamıyorlar... Dikkatleri çabuk dağılıyor... Uzun, upuzun izahlar karşısında hemen esnemeye başlıyorlar... Üç cümleden sonra sıkılıyorlar... Çeşit arıyorlar... Fark arıyorlar... Bir müzik türüne ya da bir şarkıcıya meftun olamıyorlar... Tutuculuk, fanatizm, adanmışlık falan... Kromozomlarında yok." ifadesini kullandı.

Hakan, "Dolayısıyla mevzuyu uzatırsanız bunların oyunu alamazsınız. İsmet Paşa’ya karşı duygu durumları: Mutlak hissizlik... Erbakan Hoca dendiğinde yaptıkları: Google’da üç dakikalık araştırma... Demirel’i tanıdıkları yer: Sosyal medyada rastladıkları üç-beş video... Tek parti dönemiyle ilgili izlenimleri: Birkaç siyah-beyaz görüntü... Bırakın Turgut Özal’ı... Mesut Yılmaz’ı, Tansu Çiller’i bile bilmiyorlar. Dolayısıyla geçmişe takılırsanız bunların oyunu alamazsınız." yorumunu yaptı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Zorbalıkları fena halde siber... Duygulanımları kesinlikle yetersiz... İmgelem dünyaları hem garip hem guraba... Sanata olan açlıklarını giderdikleri yer YouTube... Soyutlama kudretleri hasarlı... Ama dürüstler... Ama samimiler... Ama temkinliler... Ama kafalarına yatmayınca itiraz ediyorlar. Dolayısıyla farklı bir yaklaşım bulamazsanız bunların oyunu alamazsınız.

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