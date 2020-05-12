Ahmet Hakan: AVM'yi özledim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, alışveriş merkezinde gezmeyi özlediğini belirtti.

Hakan, "Ne yani? Koca bir binanın içine girip ışıltılı koridorlarda yürümeyi, mağazaların vitrinlerine bakmayı, yürüyen merdivenlerle yukarı aşağı inip çıkmayı, şöyle bir volta atmayı içerilerde... Bir tişört almak için on tişört denemeyi, Marmara Park’ın iç duvarlarını, Zorlu’nun açık hava bölümlerinde gelene geçene bakmayı, Kanyon’un bol rüzgârlı alanlarından geçmeyi... Maskeyle de olsa Cevahir’de sosyal inceleme yapmayı, Nişantaşı City’s turu atmayı özlemiş olamaz mıyım?" ifadesini kullandı.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler dün açıldı, AVM'lerin önünde içeri girmek için uzun kuyruklar oluştu.