Ahmet Hakan: Athena’nın Mamak Türküsü yorumunu, terlik fırlatarak, yüzümü buruşturarak, “Şarkıyı mahvetmişler” diye haykırarak diyerek dinledim, çok sorry

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Yeni Türkü müzik grubunun şarkılarından Mamak Türküsü’nü yeniden yorumlayan Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'u eleştirdi; “Athena’nın Mamak Türküsü yorumunu, terlik fırlatarak, yüzümü buruşturarak, 'Şarkıyı mahvetmişler' diye haykırarak diyerek dinledim, çok sorry” dedi.

Hakan, geçen haftalarda Netflix’te yayına giren “Pera Palas” dizisinin baş rol oyuncusu Hazal Kaya’yı “Oyunculuğundan nefret ediyorum” diyerek sert bir ifadeyle eleştirmiş; bu görüşü oyuncu Kaya ile arasında münakaşaya neden olmuştu. Öte yandan Hakan’a ünlü camiasından tepki gelmişti.

Hakan bugünkü yazısında Athena’nın canlandırdığı Yeni Türkü şarkısıyla ilgili, “Kızmazsanız fikrimi söylemek istiyorum” diyerek şunları kaydetti:

“Terlik fırlatarak, yüzümü buruşturarak, ‘Şarkıyı mahvetmişler’ diye haykırarak, ‘Otur, sıfır’ diyerek dinledim. Çok sorry.”

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