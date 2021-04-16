Ahmet Hakan: Athena Gökhan'a karşı iki yol izlenebilir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un salgın yönetimine ilişkin eleştirilerine yanıt vermesini ele aldığı yazısında, "Athena Gökhan’a karşı bir Bakan’ın alabileceği iki tavır var: Bir: Ya “Son zamanlarda iyice zıvanadan çıktı. Artık bizim açımızdan muhatap alınacak bir kişi değildir” diyerek muhatap almayacak. İki: Ya da 'Her şeye rağmen ben diyalog kurayım. Nezaketle anlatayım. Güzel söz söyleyeyim. Belki bir etkisi olur' diyerek muhatap alacak" dedi.

Hakan, yazısında "Ben sonuna kadar konuşma, bağ kurma, bağı koparmama yanlısı bir kişilik olarak... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın... Athena Gökhan’ın sataşmalarına sosyal medya üzerinden nezaket dolu bir dille cevap vermesini... Kocaman kocaman alkışladım. Hepimize örnek olsun" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artan vakalarla ilgili "Sorumlu 84 milyon Türkiye vatandaşıdır" sözlerine ünlü sanatçı Gökhan Özoğuz, tepki göstermişti.

Özoğuz, “Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya? 1 senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongre falan da yok. Sayın Fahrettin Koca aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi aşılasanız acaba, belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?” ifadesini kullanmıştı.

Gökhan Oğuz’un tepkisine Bakan Koca, Twitter'dan “Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok" yanıtını vermişti.

Bakan Koca’nın bu cevabının ardından Özoğuz, yeni bir paylaşımda bulunarak, “Bizler her zaman seve seve bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu mücadelemiz sırasında, özellikle aşı konusundaki gayretlerinizin de, halkımızın can güvenliği için artmasını rica ediyoruz. Kolaylıklar dilerim” demişti.

Bakan Koca da “Gökhan Bey, tekrar merhaba. Hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştıkça zorluklar kolaylaşacak. Aşı konusunda gerçek, algılanandan kat kat iyi, daha da iyi olacak. Mesajınız için teşekkürler" ifadesini kullanmıştı.