Ahmet Hakan: Atatürk olmasaydı bugün mülteci olup, ellerin memleketinde dileniyordun gerzek!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Rize'de meydan yenileme prjojesi kapsamında kaldırılan Atatürk heykelinin yerinde çekildiği fotoğrafı "Aha yeni Atanız" notuyla paylaşan kişiye yönelik olarak "Ortadoğu’da her şeye rağmen birlik ve bütünlüğümüzü koruyorsak, bütün eksiklerimize ve cepheleşmelerimize rağmen hâlâ millet olabilme vasfımızı koruyorsak. Heykeli kaldırıldı diye sevindiğin o adam yüzündendir. O adam olmasaydı, belki de bugün mülteci olup ellerin memleketinde dileniyordun a be gerzek" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Be hey şuursuz!" başlığıyla yayımlanan (28 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:



Rize’de Atatürk heykelinin söküldüğü yerde küstah ve müptezel bir edayla zafer havası takınan be hey şuursuz!

Sana ve seni oraya çıkaran atmosferi yayanlara sesleniyorum:

*

Eğer her şeye rağmen...

- Bize cehennemi yaşatmak isteyenler mezhep savaşı çıkarmayı başaramıyorsa...

- Din süslü cemaatlerin giriştiği kanlı darbe girişimleri başarılı olamıyorsa...

- Ortadoğu’da her şeye rağmen birlik ve bütünlüğümüzü koruyorsak...

- Bütün eksiklerimize ve cepheleşmelerimize rağmen hâlâ millet olabilme vasfımızı koruyorsak...

Heykeli kaldırıldı diye sevindiğin o adam yüzündendir.

*

O adam olmasaydı...

Belki de bugün mülteci olup ellerin memleketinde dileniyordun a be gerzek!

Siz slogan attıkça gün gelmez, devran dönmez

Meclis Anayasa Komisyonu’nda CHP’li milletvekilleri slogan attı:

“Gün gelecek, devran dönecek/AKP halka hesap verecek.”

*

Bakar mısınız şu işe!

*

“Ellerinden bir şey gelsin” diye Meclis’e gönderilen CHP’li milletvekilleri, ancak ellerinden bir şey gelmeyen bir grup öfkeli ergenin korsan yürüyüş yaparken atabilecekleri türden bir sloganı atarak...

Durumu kurtarmaya çalışıyorlar.

*

Oyun kuramıyorlar, ezber bozamıyorlar, etkili çıkış yapamıyorlar, sarsıcı yöntem bulamıyorlar, şaşırtıcı adım atamıyorlar.

Ya ne yapıyorlar?

Slogan atıyorlar.

*

Oysa...

- Slogan gösteriştir.

- Slogan gazdır.

- Slogan ajitasyondur.

- Slogan çaresizliğin itirafıdır.

- Slogan çok uzak rüyalara çakılan selamdır.

- Slogan hayaldir.

- Slogan havlu atmaktır.

- Slogan dik başlı bir mağlubiyettir.

- Slogan yenilgi itirafıdır.

- Slogan acizlikten yakınmadır.

*

Slogan atarak...

Gün gelmez, devran dönmez.

*

Hele günün gelmesini ve devranın dönmesini sağlamakla mükellef kişiler, slogan atarak günü getirmeye ve devranı döndürmeye çalışıyorlarsa...

Söz konusu günün gelmesi, söz konusu devranın dönmesi...

Asla ve kata mümkün olmaz, olamaz.