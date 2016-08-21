Ahmet Hakan: Aslı Erdoğan'ın tutuklanması PKK'ya derin bir nefes aldırdı, Özgür Gündem'i masumlaştırdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'geçici' olarak kapatılan Özgür Gündem’in yayın danışma kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak "Aslı Erdoğan’ın tutuklanması, PKK ve uzantılarına derin bir nefes aldırdı.Bu tutuklama, Özgür Gündem’i masumlaştıran bir izlenime neden oldu. Ülkeyi yönetenlerin asıl derdinin terör ve şiddet olmadığı izlenimine yol açtı. 15 Temmuz’un romancı tutuklamak için fırsata dönüştürüldüğü algısını yarattı" dedi.

Sorgusunda ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘halkı kışkırtmak’ suçlamaları yöneltilen Erdoğan, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ahmet Hakan'ın "Aslı Erdoğan'ı tutuklayıp ağzımın payını verdiler" başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

İki gün üst üste Özgür Gündem gazetesini yazdım.

“Demokrasilerde terör örgütlerinin gazetesi olmaz” dedim.

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Ama işte görüyorsunuz:

Yazdıklarımın mürekkebi kurumadan ağzımın payını verdiler.

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Yüce devletimiz beni haksız, PKK yandaşlarını haklı çıkarırcasına Özgür Gündem’e yönelik yaptırımlarının bütün yükünü...

Yeryüzünün en masum, en naif, en düzgün, en yetenekli romancılarından olan Aslı Erdoğan’ın sırtına yükleyiverdi.

Tutukladılar Aslı Erdoğan’ı...

*

Neymiş suçu Aslı Erdoğan’ın?

Özgür Gündem’de yazmak... Başka bir şey değil.

Örgütle bir bağı var mı? Yok!

Gazetenin aktif yöneticilerinden mi? Hayır!

Terör propagandası falan mı yapmış? Asla!

Şiddete kapı mı aralamış? Kata!

*

Aslı Erdoğan’ın tutuklanması, PKK ve uzantılarına derin bir nefes aldırdı.

Bu tutuklama...

Özgür Gündem’i masumlaştıran bir izlenime neden oldu.

Ülkeyi yönetenlerin asıl derdinin terör ve şiddet olmadığı izlenimine yol açtı.

15 Temmuz’un romancı tutuklamak için fırsata dönüştürüldüğü algısını yarattı.

Özgür Gündem’in örgütsel bağını unutturdu.

PKK’ya ve onun uzantılarına inanılmaz bir propaganda yapma fırsatı verdi.

*

Türkiye’ye bu kadar büyük bir zararı, FETÖ’nün devlete sızmış kriptoları bile veremezdi.

En azından “bu ortamda çok dikkat çekeriz” falan diye çekinirlerdi.