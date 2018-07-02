Ahmet Hakan: Artık rahat, huzur, anlayış yok Kemal Bey'e

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 24 Haziran'daki seçimlerden alınan sonuçlarla birlilkte rahat, huzur anlayış olmadığını söyledi.

"Kemal Bey’e bu sefer neden fazla yükleniliyor?" başlığıyla bir yazı kaleme alan Hakan yazısının devamında şunları kaydetti:

Dokuz seçimdir yenilen Kemal Bey’e, onuncu yenilgisinde biraz fazla yüklenilmeye başlandı?

Acaba neden?

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Bunun tek nedeni var:

Muharrem İnce’nin aldığı yüzde 30’u azıcık aşan oy.

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Ne deniyordu bundan önceki yenilgilerde?

- “CHP ağzıyla kuş tutsa alacağı oy bu kadar” deniyordu.

- “Kemal Kılıçdaroğlu ne yapsın kardeşim!” deniyordu.

- “Millet, CHP’ye oy vermiyor” deniyordu.

Muharrem İnce’nin başarısı, işte bunları denilemez hale getirdi.

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İnce ile birlikte şu 7 şey ortaya çıktı:

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- BİR: 40 günlük bir çabayla CHP için çizilen 40 yıllık sınırı aşmak mümkünmüş.

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- İKİ: Biraz kucaklayıcı mesajla yüz binlerce oy fazladan gelebiliyormuş.

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- ÜÇ: Yüzde 20 bandı, CHP’nin ilelebet kaderi değilmiş.

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- DÖRT: Bu millet, kendisine bir adım atana beş adım atabiliyormuş.

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- BEŞ: Farklı bir şey yapıldığında farklı bir sonuç alınabiliyormuş.

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- ALTI: Ezberler biraz olsun bozulduğunda ahali koşmasa da yürüyormuş.

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- YEDİ: Entelin dantelin dilini bırakıp halkın dili konuşulduğunda karşılık görüyormuş.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na onuncu yenilgisinde biraz fazla yüklenilmesinin temel nedeni budur.

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Yüzde 30’u azıcık aşan oy olmasa...

Kemal Bey koltuğunda çok rahat bir şekilde oturabilecekti.

Ama yüzde 30’u azıcık aşan oy...

Kemal Bey’in koltuğunu resmen ve alenen çivili koltuk haline getirdi.

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Kısacası...

Artık rahat, huzur, anlayış falan yok Kemal Bey’e.,