T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan artık ana haber sunacak

Hakan, Tarafsız Bölge programına da haftada bir gün olmak üzere devam edecek

02 Ocak 2017 22:11

Hürriyet yazarı ve CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programı sunucusu Ahmet Hakan Kanal D'de Ana Haber bülteni sunmaya başlıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, şu an Kanal D Ana Haberi sunan Serdar Cebe, mayıs ayına kadar Kanal D'de hafta sonları ana haber bültenini sunmaya devam edecek.

Serdar Cebe'nin Mayıs ayından sonra ise Doğan Medya'nın Washington temsilcisi olarak Amerika'ya gideceği belirtildi.

Ahmet Hakan, CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programını da haftada bir gün olmak üzere yapmaya devam edecek.

 

 

 

ETİKETLER

Ahmet Hakankanal dana habersunma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24