Ahmet Hakan artık ana haber sunacak

Hürriyet yazarı ve CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programı sunucusu Ahmet Hakan Kanal D'de Ana Haber bülteni sunmaya başlıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, şu an Kanal D Ana Haberi sunan Serdar Cebe, mayıs ayına kadar Kanal D'de hafta sonları ana haber bültenini sunmaya devam edecek.

Serdar Cebe'nin Mayıs ayından sonra ise Doğan Medya'nın Washington temsilcisi olarak Amerika'ya gideceği belirtildi.

Ahmet Hakan, CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programını da haftada bir gün olmak üzere yapmaya devam edecek.