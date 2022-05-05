Ahmet Hakan: 'Arap görmek istemiyorum, Pakistanlılardan tiksiniyorum' diyen herif bile 'ırkçı değilim ama...' notu düşüyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemde sığınmacılar üzerinden artan "ırkçılık" tartışmalarını değerlendirdi.

Hakan, "Irkçısın, ırkçı değilim" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bütün bir bayram... 'Irkçısın / Irkçı değilim' tartışmalarıyla geçti. Memlekette hiç kimse ırkçılığı üzerine yakıştırmıyor.

'Arap görmek istemiyorum. Pakistanlılardan tiksiniyorum' diyen herif bile yazdıklarının başına... 'Irkçı değilim ama...' notu düşüyor.